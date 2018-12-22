هاجس هيرنانديز يؤرق أتلتيكو مدريد

يعاني نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قلق فقدان نجمه لوكاس هيرنانديز بعد الأنباء التي كشفت عن عرض بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا لضم الظهير الفرنسي له.

وأشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن الإدارة المدريدية تكثف من جهودها لإقناع مدافع منتخب فرنسا بالبقاء في صفوف الفريق المدريدي ورفض الرحيل إلى الفريق البافاري.

وتحدث مسؤولو نادي أتلتيكو مدريد لليوم الثاني على التوالي مع وكيل أعمال اللاعب للإبقاء على خدمات أحد أفضل المدافعين في قارة أوروبا داخل حصون "الروخي بلانكوس".

وعلى الرغم من بعض التصريحات المتضاربة والتي تشير إلى أن لوكاس يرغب في الاستمرار مع حامل لقب النسخة الماضية من الدوري الأوروبي إلا أن التقارير تؤكد أن وكيل أعمال اللاعب في طريقه لضم موكله إلى حامل لقب البوندسليغا وتبدو مسألة بقائه في العاصمة الإسبانية مدريد هي مسألة وقت.

Con más fuerzas que nunca 💪🏻 @Atleti 🔴⚪️ pic.twitter.com/0mXooq25D1 — Lucas Hernández (@LucasHernandez) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

وأوضحت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن أتلتيكو مدريد متخوف من قدرته على تحسين عقد اللاعب وتقديم راتب يقترب من عرض بايرن ميونخ والذي سيصل بمموجبه راتب اللاعب في البوندسليغا إلى 9 مليون يورو أي أكثر من 3 أضعاف مما يحصل عليه الآن في النادي المدريدي.

كما تشير تقارير صحفية إلى أن إدارة بايرن ميونخ ستعمل على استغلال عدم تطبيق قانون الضريبة المضافة في ألمانيا والذي يتم العمل به في إسبانيا حيث يتم دفع 21% من قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ في حالة لوكاس قرابة الـ80 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي لديه عقد يمتد حتى عام 2024 مع نادي أتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات