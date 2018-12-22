الصراع على لقب هداف 2018 .. ميسي أم رونالدو؟

أيام معدودة وينتهي عام 2018 لكن صراعا كرويا أعتدناه في السنوات الأخيرة حول من سيصبح هداف العام، هل أسطورة برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أم نجم يوفينتوس كريستيانو رونالدو؟

وربما اعتقد البعض بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي أن المعركة ستنتهي لكن الصراع على لقب هداف عام 2018 ما زال مستمرا.

ميسي في جعبته حتى الآن 50 هدفا أحرزها مع المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة، ليتفوق على البرتغالي بفارق ثلاثة أهداف فقط، لكن الفرصة ما زالت متاحة أمام صاروخ ماديرا لكسب الرهان كون يوفينتوس بقي أمامه ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي قبل نهاية العام إذ يواجه اليوم اليوفي نظيره روما ومن ثم أتلالانتا في الـ26 من ديسمبر وسامبدوريا في الـ29 من هذا الشهر.

فيما يتبقى للفريق الكاتالوني مباراة واحدة أمام سيلتا فيغو اليوم السبت ضمن الجولة السابعة في الدوري الإسباني، وبالتالي ستكون الفرصة الوحيدة أمام "البرغوث" لتوسيع الفارق.

AFP

يبدو أن النجمين يتفردا بالمنافسة على اللقب الشرفي لهداف العام دون تدخل منافسين آخرين بسبب ابتعادهما بالإحصائيات عن أقرب منافسيهما.

لكن الفرصة تبقى أمام المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفي رصيده 42 هدفا خلال مباراة فريقه بايرين ميونيخ الأخيرة لهذا العام أمام فرانكفورت اليوم السبت.

Reuters Michaela Rehle

في حين سجل أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد 38 هدفا ولديه مباراة متبقية أمام إسبانيول في الدوري الإسباني يليه المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبر برصيد 37 هدفا وما زال لديه 3 مباريات أمام إيفرتون وبورنموث ولفرهامبتون.

وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في المركز السادس برصيد 37 هدفا وما زال لديه مباراتان أمام نيوكاسل وأرسنال.

Globallookpress

يذكر أن لقب هداف العام الماضي 2017 أحرزه الإنجليزي هاري كين بتسجيله 56 هدفا متفوقا على ليونيل ميسي بهدفين فقط.

المصدر: وكالات