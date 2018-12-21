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رسميا.. بايرن ميونيخ يجدد عقد رومينغيه

الرياضة

رسميا.. بايرن ميونيخ يجدد عقد رومينغيه
AFP
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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الجمعة عن تجديد عقد رئيسه التنفيذي كارل هاينز رومينغيه لمدة عامين إضافيين.

وقال رئيس النادي أولي هونيس عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا وزملائي في الإدارة سعداء للغاية بالتوصل لاتفاق مبكر مع كارل هاينز رومينغيه".

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وأضاف: "لقد أظهر جودته بشكل رائع في هذا المنصب على مر آخر 16 عاما، ونحن واثقون أنه الرجل الصحيح لقيادة بايرن إلى النجاح في الأعوام المقبلة".

أما رومينغيه فقال: "أود شكر الإدارة كاملة وخصوصا الرئيس أولي هونيس على الثقة التي يظهرانها لي".

وتابع: "لقد توليت هذا المنصب منذ فصل الإدارة الكروية للنادي عن بقية الكيان الإداري، وفي ذلك الوقت نجحنا بتأسيس بايرن كقوة رياضية ومادية في أوروبا".

يذكر أن عقد رومينغيه كان سينتهي في ديسمبر 2019، إلا أنه سيستمر إلى نهاية عام 2021 عقب هذا التجديد.

المصدر: وكالات

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