ريبيري ينقذ بايرن من فخ لايبزيغ في "البوندسليغا"

منح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب، فوزا صعبا على ضيفه لايبزيغ 1-0، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ16 من الدوري الألماني "البوندسليغا".

وسجل ريبيري الهدف الوحيد في (د.83)، في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين بعد حالتي طرد في الثواني الأخيرة.

ومنح الفوز الرابع تواليا والعاشر هذا الموسم، الفريق البافاري رصيدا مقداره 33 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني، و6 نقاط عن دورتموند المتصدر، والذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف 1-2 الثلاثاء.

أما لايبزيغ فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وفي باقي المباريات التي جرت اليوم، تعادل فيردربريمن مع هوفنهايم 1-1، وكذلك تعادل فرايبورغ مع هانوفر بنفس النتيجة، وماينز مع آينترخت فرانكفورت 2-2.

المصدر: وكالات