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الاتحاد الإنجليزي يعين مديرا فنيا جديدا

الرياضة

الاتحاد الإنجليزي يعين مديرا فنيا جديدا
شعار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
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أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين ليس ريد، نائب رئيس نادي ساوثهامبتون السابق، مديرا فنيا جديدا للاتحاد.

وسيخلف ريد المدير الفني السابق دان أشورث الذي أعلن في سبتمبر الماضي رحيله للعمل في برايتون آند هوف ألبيون، المنافس في الدوري الممتاز.

وسيكون ريد مسؤولا عن كل منتخبات إنجلترا في جميع الفئات السنية، وقال في بيان: "أتشرف بتعييني مديرا فنيا للاتحاد الإنجليزي في هذا التوقيت الرائع للعبة في بلادنا".

وتابع: "أنهينا عاما لا يصدق ولا يسعني إلا توجيه الشكر والتقدير للعمل الرائع الذي فعله دان أشورث وكل المدربين والأجهزة المعاونة في سانت جورج بارك".

المصدر: رويترز

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