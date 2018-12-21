السجن والغرامة بانتظار رونالدو في 2019

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن القضاء الإسباني سيحكم على رونالدو مع بداية العام الجديد بسجنه لمدة عامين، فضلا عن غرامة تقدر بـ 16.9 مليون جنيه إسترليني، في قضايا تهرب ضريبي.

وكان مهاجم يوفنتوس الإيطالي (33 عاما) قد وافق الصيف الماضي على اتفاق مع السلطات الإسبانية، يقضي بدفع الغرامة، وذلك بعد أن اتهمته وزارة المالية الإسبانية بالتهرب الضريبي عن عائدات صور بين عامي 2011-2014 بلغت حينها نحو 16 مليون دولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو ليس مطالبا بحضور الجلسة، في 21 يناير 2019، إذ قد يستلم الحكم عن طريق الفيديو، بشأن 4 تهم تتعلق بالتهرب الضريبي.

وترك رونالدو النادي الملكي الصيف الماضي، وانتقل إلى صفوف السيدة العجوز في صفقة تخطت حاجز الـ100 مليون يورو، بعدما قضى 9 سنوات داخل جدران الميرينغي.

المصدر: mirror.co.uk