أريولا يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي، وحامل اللقب، اليوم الخميس، أن حارس مرماه الدولي ألفونس أريولا مدد عقده معه حتى نهاية موسم 2022-2023.

وأتى الإعلان في بيان أصدره النادي، ونقل فيه عن رئيسه القطري ناصر الخليفي قوله إن أريولا "هو من أجمل رموز التميز" في مركز التنشئة التابع لنادي العاصمة الفرنسية، المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

وأوضح النادي الباريسي في بيانه أن حارس مرماه البالغ من العمر 25 عاما، والمتحدر من العاصمة، "تدرج في كل مستويات نظام التنشئة في باريس سان جرمان إلى حين توقيع عقده الاحترافي الأول في الثالث من يوليو 2009، وهو في السادسة عشرة من العمر".

ويتنافس أريولا في مركز الحارس الأساسي هذا الموسم مع الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون الذي انضم إلى النادي الفرنسي في صيف العام 2018 بعد مسيرة امتدت 17 عاما مع يوفنتوس الإيطالي.

ونقل البيان عن أريولا قوله: "النادي يمنحني فرصة السعي لتحقيق طموحات عالية جدا إلى جانب زملاء استثنائيين".

ونشر اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل صورة وهو يحمل قميص الفريق الحامل اسمه والرقم 2023، مع تعليق "فخور بأن أكون باريسيا".

وكان أريولا ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي الذي توج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، بديلا للحارس الأساسي وقائد المنتخب هوغو لوريس.

المصدر: أ ف ب