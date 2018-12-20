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ريال مدريد يخطف المغربي مزيان

الرياضة

ريال مدريد يخطف المغربي مزيان
marca.com
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تعاقد ريال مدريد الإسباني رسميا صباح اليوم الخميس مع المغربي محمد مزيان لاعب فريق مليلية الإسباني بعدما لفت أنظار كبار الدوري الإسباني خلال مشاركته مع فريقه في كأس الملك الإسباني.

ونشرت جريدة "ماركا الإسبانية" خبر ضم اللاعب المغربي الأصل، وحامل الجنسية الإسبانية محمد مزيان بصفة رسمية.

وسينضم مزيان البالغ 18 عاما لريال مدريد ضمن عقد لمدة 3 مواسم وسينتقل إلى فالديبيباس مدينة ريال مدريد الرياضية للالتحاق بفريق الشباب في يناير القادم خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن كشافي برشلونة وفرق أخرى في الدوري الإسباني راقبوا مزيان في الفترة الأخيرة، مما دفع النادي الملكي للإسراع بالتقاعد معه.

يشار أن محمد مزيان يلعب في صفوف نادي مليلة الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

ولعب مزيان أمام ريال مدريد في مباراة الإياب ضمن مباريات دور الـ 32 في كأس ملك إسبانيا والتي فاز بها الملكي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: marca.com

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