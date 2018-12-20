ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟

اعتبر روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك المواصفات المطلوبة ليصبح أحد أساطير ملعب أنفيلد لكن بشرط عليه تنفيذه أولا.

وقال المهاجم الدولي الإنجليزي السابق في تصريح لصحيفة "ديلي ستار" الانجليزية: " لن أخجل أن أقول أن محمد صلاح إذا استمر مع ليفربول على المدى البعيد سوف يصبح أحد الأساطير الحقيقية للفريق بفضل المستوى الرائع الذي يقدمه مع الفريق".

في حين يعتبر روبي فاولر، إحدى أساطير ليفربول ويتواجد في المركز السادس بقائمة الهدافين التاريخيين بالنادي كما أنه يلعب مع الكثير من عظماء النادي الأحمر ومنهم أيان راش و ستيفن جيرارد وجون بارنز وماكمانامان، وأشار إلى أن محمد صلاح يمكنه وضع اسمه بين أسماء هؤلاء اللاعبين.

This is the shirt I wore in stevie's testimonial.... Well and truly stitched me up pic.twitter.com/hzX2ubgglx — Robbie Fowler (@Robbie9Fowler) ٢٥ فبراير ٢٠١٥

وتابع: "لقد شاهدنا هذا الأمر في الموسم الماضي ونراه مجددا مؤخرا. نابولي كان مثالا عبقريا أنه لاعب يمتلك القدرة على صناعة الفارق. هو يسجل الهدف الأول في مباراة صعبة أو هدف الفوز وتلك الأمور لا تحدث بالصدفة".

لكن ورغم كل ذلك يرى فاولر أن شرطا أساسيا يقف أمام صلاح لوضع اسمه بين أساطير نادي ليفربول، معتبرا أن النجم صاحب الـ26 عاما يجب عليه تحقيق شرط وحيد من أجل هذا الأمر وهو "الاستمرارية" بمعنى أن يبقى على ملعب "أنفيلد رود" لسنوات طويلة كما فعل عظماء اللاعبين في تاريخ الريدز.

وتابع: "صلاح أثبت أنه ليس لاعب الموسم الواحد، بل هو لاعب مثالي لكني أتمسك بضرورة الاستمرارية لفترة طويلة إذا تعلق الأمر بالعظمة".

وختم بالقول: "هذا ما أقوله لصلاح. عليه أن يستمر لفترة طويلة والاستمرار في الظهور بشكل جيد وتسجيل الأهداف كما يفعل الآن إذا كان يريد من الناس أن تتذكره مثل راش، الذي اعتبره أفضل مهاجم في تاريخ النادي".

وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول قادما من نادي إيه إس روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2017 ونجح في الموسم الماضي في الحصول على لقب هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكسر العديد من الأرقام القياسية في تاريخ المسابقة وتاريخ ليفربول.

المصدر: dailystar.co.uk