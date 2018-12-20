حقيقة انتقال هيرنانديز إلى بايرن ميونخ

نفى نادي أتلتيكو مدريد تقارير صحافية إسبانية عن عرض نادي بايرن ميونخ الألماني لانضمام لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو لصفوفه في الميركاتو الشتوي مقابل 80 مليون يورو.

الخبر الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أفاد بأن النادي البافاري اتفق مع الظهير الفرنسي وقبل دفع قيمة الشرط الجزائي وهي 80 مليون يورو في يناير القادم.

ونفى رئيس الروخي بلانكوس ذلك في تصريحاته لموقع "سبورتيو" الإسباني قائلا: "في الوقت الحالي، لوكاس هرنانديز هو لاعب في أتلتيكو مدريد ويريد أن يبقى معنا. لا أعرف فعلا أي شيء عن عرض من النادي الألماني واستعداده لدفع 80 مليون يورو الواردة في البند الجزائي".

بدوره صدر موقف مماثل عن بايرن ميونخ بطل البوندسليغا 6 مرات على لسان مديره الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش الذي قال بعد الفوز على لايبزيغ 1-صفر في الدوري المحلي أمس الأربعاء: "لا يمكنني أن أؤكد ذلك...هذه مجرد شائعات".

وتدرج هيرنانديز الظهير الأيسر البالغ 22 عاما، والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018 في الفئات العمرية لنادي العاصمة الإسبانية، وانضم صيف 2015 لصفوف الفريق الأول الذي يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة.

المصدر: AFP