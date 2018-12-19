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أصغر مسجل هدف في الهند متهم بتزوير عمره

الرياضة

أصغر مسجل هدف في الهند متهم بتزوير عمره
Eurosport_RU/twitter
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أصبح اللاعب الهندي غوراف موكي، في الـ7 من أكتوبر الماضي، أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم بعمر 16 عاما.

‏وبعد شهرين من هذا الإنجاز التاريخي تم إيقاف غوراف موكي 6 أشهر بسبب التزوير و إخفاء عمره الحقيقي حيث اكتشف بعد ذلك أنه يبلغ 28 سنة.

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وذكر الاتحاد الهندي لكرة القدم في بيان قصير: "فرضت اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد كرة القدم في الهند، حظرا لمدة ستة أشهر على لاعب غامشيدبور غوراف موكي بأثر فوري"، حيث اعتبرت اللجنة أن اللاعب مذنب بعد مواجهته ببيانات الأكاديمية التي كان يلعب معها في وقت سابق، والتي تشير إلى أن عمره الحقيقي 28 عاما، وليس 16 عاما، كما ادعى في وقت سابق.

المصدر: وكالات

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