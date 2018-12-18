برج خليفة يحتفي بفريق العين "صورة"

احتفل برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتأهل فريق العين لنهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه اليوم الثلاثاء على ريفر بليت الأرجنتيني .

وبلغ العين الإماراتي النهائي بعد الفوز على النادي الأرجنتيني 5-4 بركلات الترجيح، فور انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2 في المباراة التي جرت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

برج خليفة يحتفيً بفوز #العين على #ريفربليت ووصوله إلى نهائى كأس العالم للأندية.🇦🇪😍 pic.twitter.com/SSgNXA0FcA — اخبار الرياضة (@PBb9iHJJtVdlkOR) December 18, 2018

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المصدر: twitter