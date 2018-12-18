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غاري نيفيل لبوغبا: أنت أيضا تستحق الرحيل!

الرياضة

غاري نيفيل لبوغبا: أنت أيضا تستحق الرحيل!
RT
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رد مدافع مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل، بصرامة وقوة على سخرية الفرنسي بول بوغبا، من المدرب المقال البرتغالي جوزيه مورينيو، اليوم الثلاثاء.

وكتب نيفيل عبر حسابه في "تويتر": "ضع تعليقك! أنت أيضا تستحق الرحيل".

وأثارت الصورة التي نشرها الفرنسي بول بوعبا، نجم مانشستر يونايتد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" الجدل، عقب إقالة المدير الفني للفريق البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يتراجع ويحذفها من المنصة الاجتماعية.

وأقال اليونايتد مدربه مورينيو من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية في الآونة الأخيرة كما أعلن النادي.

وأكد نادي "الشياطين الحمر" في بيانه الصادر اليوم عن تعيينه مايكل كاريك كمدرب مؤقت، لحين الاستقرار على المدرب الجديد.

المصدر: وكالات

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