بوغبا يسخر من إقالة مورينيو

نشر الفرنسي الدولي بول بوغبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة يظهر بها بوجه ساخر، مطالبا من محبيه وضع تعليق مناسب لها بعد إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد.

وتساءلت صحيفة "سبورت" الكتالونية هل كان يقصد "بوغبا" التعليق على قرار ناديه؟!.

وعاش بوغبا أزمة كبيرة مع مورينيو، منذ الموسم الماضي، أجبرته على الجلوس على دكة الاحتياط في مباريات عدة، وآخرها أمام ليفربول رغم تأخر "الشياطين الحمر" في النتيجة.

وسبق وأن دخل الثنائي في العديد من التصريحات النارية والاتهامات، بدأها الفرنسي بانتقاد أسلوب البرتغالي الدفاعي وغير الملائم لتاريخ النادي الإنجليزي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبريمييرليغ، ورد عليه "مورينيو" بسحب شارة القيادة منه في المباريات، ووصفه بالفيروس الذي يهدد استقرار الفريق.

وأعلن اليونايتد، اليوم الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي بعد تراجع نتائج الفريق وابتعاده بفارق 19 نقطة عن صدارة جدول الترتيب.

المصدر: وكالات