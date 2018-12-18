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مانشستر يونايتد يختار بديلا لمورينيو

الرياضة

مانشستر يونايتد يختار بديلا لمورينيو
Reuters Carl Recine
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ذكر موقع "سكاي سبورتس" البريطاني أن مانشستر يونايتد قرر إسناد مهمة تدريب الفريق لمايكل كاريك، اللاعب السابق في النادي ومساعد المدرب المقال جوزيه مورينيو، لحين التعاقد مع مدرب دائم.

وأصدر مانشستر يونايتد في وقت سابق اليوم بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه رحيل مورينيو عن النادي، وقدم الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وجاء في البيان: "النادي يشكر جوزيه على عمله خلال الفترة الماضية في مانشستر يونايتد، ونتمنى له النجاح في المستقبل".

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعد 17 جولة من عمر البريميرليغ.

المصدر: twitter/SkySportsNews

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