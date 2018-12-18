مانشستر يونايتد يختار بديلا لمورينيو

ذكر موقع "سكاي سبورتس" البريطاني أن مانشستر يونايتد قرر إسناد مهمة تدريب الفريق لمايكل كاريك، اللاعب السابق في النادي ومساعد المدرب المقال جوزيه مورينيو، لحين التعاقد مع مدرب دائم.

Manchester United are planning to announce a caretaker manager within the next 48 hours - this will be an external appointment.



Follow updates and reaction after Jose Mourinho is sacked as @ManUtd manager here: https://t.co/kouvEuOFMjpic.twitter.com/KQrSC94P2m — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 18, 2018

وأصدر مانشستر يونايتد في وقت سابق اليوم بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه رحيل مورينيو عن النادي، وقدم الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وجاء في البيان: "النادي يشكر جوزيه على عمله خلال الفترة الماضية في مانشستر يونايتد، ونتمنى له النجاح في المستقبل".

Каррик будет исполнять обязанности тренера "МЮ" после отставки Моуриньюhttps://t.co/eB9b9Be5SOpic.twitter.com/gY8sbRcR5H — Р-Спорт (@rsportru) December 18, 2018

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعد 17 جولة من عمر البريميرليغ.

المصدر: twitter/SkySportsNews