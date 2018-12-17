فالنسيا يعلن مدة غياب كوندوغبيا

تعرض لاعب وسط فالنسيا الإسباني، الدولي الفرنسي جوفري كوندوغبيا لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية لساقه اليسرى سيغيب على إثرها لمدة شهرين عن الملاعب، بحسب ما أعلن ناديه الاثنين.

وتعرض كوندوغبيا للإصابة خلال مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-1) في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وأصدر النادي الإسباني بيانا أكد فيه أن "فترة النقاهة التي سيمضيها اللاعب ستكون لحوالي 8 أسابيع".

وانضم كوندوغبيا بالتالي إلى زميله في الفريق المهاجم البرتغالي غونسالو غيديش الذي خضع لعملية جراحية في الحالب وسيغيب حوالي شهرين أيضا.

وسيعود اللاعبان على الأرجح في منتصف فبراير المقبل حيث تنتظر فريقهما مواجهة قوية مع سلتيك الإسكتلندي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بموجب القرعة التي سحبت، الاثنين، في نيون (سويسرا).

المصدر: أ ف ب