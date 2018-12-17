صورة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقائه بمحمد بن زايد

نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، صورة تجمعه بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان.

وعلق تركي على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، قائلا: "كأس الغالي مع الغالي".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عن إطلاق اسم "كأس زايد" على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال المقامة حاليا، التي تمت إعادة إطلاقها عام 2018، وذلك بالتزامن مع احتفالات "عام زايد" في الإمارات.

كاس الغالي مع الغالي🇦🇪🇸🇦🙏🏻♥️ pic.twitter.com/WLNaUDOAO4 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 16 décembre 2018

المصدر: وكالات