بالفيديو.. لحظة وصول نجوم ريال مدريد إلى الإمارات

وصلت بعثة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى الإمارات، التي تستضيف النسخة الخامسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية 2018.

وسيشارك ريال مدريد، بطل العالم للأندية في الموسمين الماضيين، في النسخة الحالية بكامل نجومه، في مقدمتهم قائد الفريق وقلب دفاعه سيرخيو راموس، والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم، والويلزي غاريث بيل، وغيرهم من النجوم.

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وسيبدأ الفريق الملكي مشوار الدفاع عن اللقب، مباشرة من الدور قبل النهائي للمونديال، بمواجهة فريق كاشيما انتلرز الياباني، بطل آسيا، الذي بلغ هذا الدور على حساب ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي، إثر تغلبه عليه (3-2)، في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب هزاع بن زايد.

المصدر: "twitter.com/realmadrid"