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مونديال الأندية.. كاشيما الياباني يقلب الطاولة على غوادالاخارا المكسيكي

الرياضة

مونديال الأندية.. كاشيما الياباني يقلب الطاولة على غوادالاخارا المكسيكي
Reuters
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حول كاشيما انتلرز الياباني تأخره إلى فوز على ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي (3-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وضع المهاجم المكسيكي أنخيل زالديفار فريقه في المقدمة بهدف مبكر أحرزه، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية. ورد الفريق الياباني بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، ريوتا ناغاكي، وسيرجيو أنطونيو سولير، وهيروكي آبي، في الدقائق (49، 70 من ضربة جزاء، 84) على الترتيب.

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ومن ثم سجل البرازيلي ليو سيلفا، لاعب الفريق الياباني، الهدف الثاني للفريق المكسيكي، خطأ في مرماه، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وضرب نادي كاشيما انتلرز، بطل آسيا، بذلك موعدا في الدور قبل النهائي للمونديال، مع حامل اللقب، فريق ريال مدريد، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، في النسخ الثلاث الأخيرة.

المصدر: وكالات 

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