الخطيب يحدث تغييرات كبيرة في نادي الأهلي
قرر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، المفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على كرة القدم، إعادة تشكيل وهيكلة قطاع الكرة،
التشكيل الجديد لقطاع الكرة بالأهلي👇https://t.co/MfcwIMzU0spic.twitter.com/OaWhhnQC35— Al Ahly SC (@AlAhly) 16. Dezember 2018
وجاءت القرارات على النحو التالي:
أ- الفريق الأول:
– سيد عبدالحفيظ مديرا للكرة
– مارتن لاسارتي مديرا فنيا
– محمد يوسف مدرب عام
– سباستيان مدرب مساعد
– سامي قمصان مدرب
– اليخاندرو مدرب أحمال
– حسين عبدالدايم مساعدا لمدرب الأحمال
– طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى
ب- قطاع الناشئين:
ك/ فتحي مبروك مديرا للقطاع
ك/ هشام حنفي مساعدا لمدير القطاع
ج – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين:
– المهندس عدلي القيعي مستشارا للتعاقدات
– ك/ أمير توفيق مديرًا للتعاقدات
د- قطاع الأكاديميات:
ك/ خالد الأمين مديرا عام للقطاع
ك/ عبدالنبي عاشور مديرا فنيا للأكاديميات
هـ- إدارة اكتشاف المواهب:
– ك/محمود صالح
– ك/ ناجي خليل
– ك/ حمدي أبو راضي
– ك/ صديق الجمال
المصدر: "alahlyegypt.com"