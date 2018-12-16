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شاهد.. ليفربول يروض الشياطين الحمر قي لقاء القمة!

الرياضة

شاهد.. ليفربول يروض الشياطين الحمر قي لقاء القمة!
AFP Paul ELLIS
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ألحق فريق ليفربول هزيمة مؤثرة بضيفه مانشستر يونايتد (3-1)، في مباراة القمة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم السنغالي ساديو ماني هدف التقدم للريدز، في الدقيقة 24، من زمن الشوط الأول.

وأدرك فريق الشياطين الحمر التعادل سريعا، بعد 11 دقيقة فقط، بواسطة لاعب خط الوسط جيسي لينغارد.

وقلب السويسري شيردان شاكيري، المباراة رأسا على عقب، بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله أرض الملعب بدلا من زميله الغيني نابي كيتا بإحرازه هدفين متتاليين لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (73، 80)، على ملعب "أنفيلد".

وحقق ليفربول بذلك انتصاره السادس على التوالي، والرابع عشر في الموسم، مقابل ثلاثة تعادلات ومن دون أن يتلقى أي هزيمة حتى الآن، ورفع بالتالي رصيده إلى 45 نقطة، واستعادا صدارة البيريمير ليغ، بفارق نقطة واحدة من حامل اللقب، مانشستر سيتي.

في المقابل، مني مانشستر يونايتد بالهزيمة الخامسة في الموسم، مقابل خمسة تعادلات أيضا، وسبعة انتصارات، وتوقف رصيده بالتالي، عند 26 نقطة، ويشغل المرتبة الـسادسة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

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