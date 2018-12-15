ريال مدريد يتخطى بصعوبة عقبة ضيفه رايو فاليكانو (فيديو)

فاز ريال مدريد بشق الأنفس على ضيفه رايو فاليكانو بهدف يتيم، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الفريق الملكي اليتيم، في الدقيقة 13، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو".

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ورفع ريال مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 29 نقطة، وتقدم إلى المرتبة الثالثة، متجاوزا بفارق نقطة، فريق إشبيلية، الذي سيستضيف جيرونا، غدا الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما توقف رصيد رايو فاليكانو، عند 10 نقاط، ويقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: "silatv"