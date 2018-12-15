أتلتيكو مدريد يشدد الخناق على برشلونة من بوابة بلد الوليد (فيديو)

خرج فريق أتلتيكو مدريد بفوز صعب من ملعب مضيفه بلد الوليد (3-2) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" بهدف حمل توقيع مهاجمه الكرواتي نيكولا كالينيتش، سجله بحلول الدقيقة 26.

وضاعف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، من ضربة جزاء.

ورد بلد الوليد بهدفين متتاليين أيضا، الأول سجله المدافع البرازيلي فيرناندو كاليرو، في الدقيقة 57.

بينما جاء الثاني بـ "نيران صديقة" سجله ساول نيغويز، عند الدقيقة 63، خطأ في مرماه.

وعاد النجم أنطوان غريزمان، في الدقيقة 80، ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 31 نقطة، وتقدم إلى مرتبة الوصافة، بفارق الأهداف خلف متصدر الليغا برشلونة، الذي سيحل ضيفا على ليفانتي، غدا الأحد.

بينما تجمد رصيد بلد الوليد، عند 20 نقطة، وبقي في المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج المباريات الأخرى في إطار منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: وكالات