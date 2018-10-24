أبطال أوروبا.. ليفربول يقسو على النجم الأحمر برباعية بيضاء

فرض ليفربول وصيف النسخة الأخيرة مع نجمه محمد صلاح واقعيته أمام النجم الأحمر الصربي وهزمه 4-0 في ملعب "أنفيلد"، الأربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح "الحمر" التسجيل عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو في(د.20)، قبل أن يوجه المصري صلاح ضربة قوية للمضيف، عندما منح ليفربول الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في (د.44)، ومن ثم قتل "الفرعون" المصري المواجهة من نقطة الجزاء، بعد عرقلة على زميله السنغالي ساديو مانيه، سددها صاروخية ولم يحتفل كثيرا بعد زرعها في الشباك في (د.51)، ليختتم ماني الأهداف في (د.79).

وبهذا الانتصار العريض تصدر ليفربول المجموعة بـ6 نقاط، مقابل 5 لنابولي و4 لسان جرمان.

يذكر أن صلاح بعد إحرازه هدفين اليوم مع "الريدز" رفع رصيده إلى 50 هدفا في 65 مباراة.

المصدر: وكالات