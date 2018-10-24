شاهد.. نيمار يكشف عن وشمه الجديد

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوشم الجديد الخاص به الذي يجمع أسطورتي الخيال ، الرجل العنكبوت والرجل الوطواط.

وتم رسم الوشمين على ظهر نيمار أثناء مشاركته في لعبة "بوكر" مع أصدقائه.

sports.ru

ويعد الوشم الجديد إضافة إلى عدد من الوشوم المختلفة التي يمتلكها اللاعب.

ويستضيف نيمار وزملاؤه في نادي باريس سان جيرمان، نادي نابولي الإيطالي، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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المصدر: sports.ru