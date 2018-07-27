نيمار يفوز بجائزة مالية في بطولة للبوكر

شارك قائد المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في بطولة للبوكر أقيمت في البرازيل.

ووصل نيمار، إلى الدور النهائي للبطولة، ولكنه اكتفى بالمركز السادس في نهاية المطاف، من بين 288 مشاركا.

وقال النجم البرازيلي: "أنا سعيد للغاية، بمشاركتي لأول مرة في البطولة والوصول إلى النهائي. بالنسبة لي، هذه تجربة جديدة".

ودفع نيمار، البالغ من العمر 26 عاما، 1877 دولارا كرسوم للمشاركة في البطولة، وبلغت أرباحه 21308 دولارات.

المصدر: "sports.ru"