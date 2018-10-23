فريق أسترالي يؤكد التقدم بعرض احترافي لأسرع لاعب في العالم

أكد نادي سنترال كوست مارينرز، أحد أندية الدوري الأسترالي لكرة القدم، أنه قدم عرضا احترافيا للعداء السابق الأسطوري، والبطل الأولمبي، الجامايكي أوساين بولت.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "يمكننا التأكيد أن سنترال كوست مارينرز قدم عرضا لأوساين بولت، والمفاوضات لا تزال جارية مع ممثليه بشأن مستقبله في كرة القدم".

وأضاف البيان: "يريد مارينرز أن يضمن منح كل فرصة متاحة لبولت لتحقيق حلمه بأن يصبح لاعبا محترفا في كرة القدم".

وكشف النادي الأسترالي في البيان أن بعض بنود المفاوضات تتعلق بالجوانب التجارية المرتبطة بالصفقة.

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وأمضى بولت البالغ 32 عاما فترة تجريبية مع الفريق، منذ أغسطس الماضي، أملا في التحول إلى احتراف كرة القدم التي يعشقها، بعد مسيرة عامرة بالألقاب في ألعاب القوى.

ورغم هدفين أحرزهما بولت في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم الجديد، فإنه من الإنصاف القول إن أداء بولت لم يكن مثيرا للإعجاب، بينما قال المدرب مايك مولفي إنه لا يتوقع أن يلعب العداء الجامايكي بمستواه الحالي في التشكيلة الأساسية.

وأوضح الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن الأموال الإضافية التي كان يمنحها الاتحاد في الماضي ليساعد أندية أسترالية في ضم لاعبين مشهورين مثل الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، لن تكون متاحة لضم بولت.

وهذا يعني أن أي عقد يبرمه نادي مارينرز، الذي كان متوسط الإقبال الجماهيري على ملعبه الموسم الماضي يزيد بقليل على سبعة آلاف متفرج، سيكون على الأرجح غير مربح بشكل كبير.

وقال مارينرز إنه سيكون في حاجة إلى طرف ثالث لدعم الصفقة، لكن في المقابل أكد النادي أن ما ذكرته تقارير بأن بولت سينال 150 ألف دولار أسترالي، أي حوالي 106 آلاف دولار أمريكي سنويا، يعتبر غير دقيق.

ووفقا لمجلة "فوربس" فإن بولت كان يجني ما يزيد عن 20 مليون دولار سنويا معظمها من جهات راعية قبل أن يعتزل ألعاب القوى، لكن بولت قال إن حلمه بممارسة كرة القدم أهم بكثير من جني الأموال.

وأكد البيان أن بولت لن يشارك في التدريبات مع مارينرز حتى يتم حسم الحديث حول الصفقة.

واعتزل بولت سباقات العدو في ألعاب القوى العام الماضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات حصد خلالها 8 ميداليات ذهبية في الدورات الأولمبية، وهو حامل الرقم العالمي في سباقي 100 م خلال 9.58 ثانية، و200 متر خلال 19.19 ثانية.

المصدر: رويترز+ وكالات