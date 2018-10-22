إنتر يعلن مدى خطورة إصابة ناينغولان

أعلن نادي إنتر أن لاعب الوسط راديا ناينغولان قد يغيب لعدة أسابيع تبدأ من مواجهة مستضيفه برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال مباراة ميلان.

وانضم ناينغولان البالغ من العمر 30 عاما إلى إنتر قبل انطلاق الموسم قادما من روما مقابل 38 مليون يورو (44 مليون دولار).

وأصيب اللاعب في الشوط الأول خلال التحام مع الأرجنتين لوكاس بيليا لاعب وسط ميلان.

وقال إنتر في بيان: "الفحوص أكدت إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، سيتم إعادة تقييم حالة لاعب الوسط في الأسابيع المقبلة".

المصدر: رويترز