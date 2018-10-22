الروسية كاساتكينا تدخل قائمة العشر الأوليات والتونسية جابر نادي المئة

دخلت الروسية الشابة داريا كاساتكينا صاحبة الـ21 ربيعا، قائمة العشر الأوليات للمرة الأولى خلال مسيرتها الاحترافية، وذلك في التصنيف الجديد لمحترفات التنس الصادر اليوم.

واحتلت كاساتكينا المركز العاشر في القائمة بعد أن تقدمت 4 مراكز، عقب تتويجها بلقب كأس الكرملين أول أمس على حساب التونسية أُنس جابر التي احتلت المركز 62 عالميا محققة إنجازا تاريخيا للتنس النسائي التونسي والعربي، ومتخطية الإنجاز الذي حققته مواطنتها سليمة صفر في يوليو 2001، بإحرازها المركز 75 عالميا.

كما ارتقت الألمانية أنجيليك كيربر إلى مركز الوصافة على حساب الدنماركية كارولين فوزنياكي، وهي المرة الأولى التي ترتقي فيها كيربر (المصنفة أولى سابقا) إلى هذا المركز المتقدم منذ يوليو عام 2017، لكنها لا تملك أي أمل بإزاحة الرومانية سيمونا هاليب عن المركز الأول من الآن وحتى نهاية العام الحالي، بالرغم من غياب الأخيرة عن بطولة الماسترز التي انطلقت في سنغافورة أمس الأحد، وذلك للفارق الشاسع في النقاط بين اللاعبتين.

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تصنيف العشر الأوليات:

1 - الرومانية سيمونا هاليب 7421 نقطة

2- الألمانية أنجيليك كيربر 5375

3 - الدنماركية كارولين فوزنياكي 5086

4 - اليابانية ناومي أوساكا 4740

5- التشيكية بيترا كفيتوفا 4255

6- الأمريكية سلون ستيفنز 3943

7- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 3850

8- التشيكية كارولينا بليسكوفا 3840

9-الهولندية كيكي بيرتنز 3710

10 - الروسية داريا كاساتكينا 3315.

المصدر: wtatennis.com