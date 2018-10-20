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فرحة التونسية أُنس جابر لم تكتمل في كأس الكرملين (فيديو)

الرياضة

فرحة التونسية أُنس جابر لم تكتمل في كأس الكرملين (فيديو)
Sputnik
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أخفقت النجمة التونسية أُنس جابر في اتمام عروضها الرائعة والتتويج بلقب بطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار.

وفرطت النجمة التونسية، التي تألقت بشكل لافت في هذه البطولة، بفوز كان في متناول يدها حيث أنهت المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل شوطين، وكانت قريبة من حسم اللقب لصالحها، لكنها خسرت في المجموعة الثانية في الشوط الفاصل، ومن ثم حسمت النجمة داريا كاساتكينا نتيجة المجموعة الثالثة لصالحها، لتفوز بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(7-6) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين تقريبا.

وأحرزت داريا كاساتكينا بذلك للمرة الثانية في مسيرتها لقب بطولة كأس الكرملين.

بينما خاضت أُنس جابر (24 عاما) أول نهائي في مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.

المصدر: RT 

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