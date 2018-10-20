فرحة التونسية أُنس جابر لم تكتمل في كأس الكرملين (فيديو)
أخفقت النجمة التونسية أُنس جابر في اتمام عروضها الرائعة والتتويج بلقب بطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار.
.@DKasatkina lifts the @tennisrussia trophy after becoming the sixth Russian to win the event! pic.twitter.com/foV0bxdwBL— WTA (@WTA) 20 октября 2018 г.
وفرطت النجمة التونسية، التي تألقت بشكل لافت في هذه البطولة، بفوز كان في متناول يدها حيث أنهت المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل شوطين، وكانت قريبة من حسم اللقب لصالحها، لكنها خسرت في المجموعة الثانية في الشوط الفاصل، ومن ثم حسمت النجمة داريا كاساتكينا نتيجة المجموعة الثالثة لصالحها، لتفوز بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(7-6) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين تقريبا.
.@DKasatkina outlasts Jabeur, 2-6, 7-6(3), 6-4 to win @tennisrussia!— WTA (@WTA) 20 октября 2018 г.
And incredible battle by two incredible athletes! pic.twitter.com/ojBayHW42P
وأحرزت داريا كاساتكينا بذلك للمرة الثانية في مسيرتها لقب بطولة كأس الكرملين.
بينما خاضت أُنس جابر (24 عاما) أول نهائي في مسيرتها الاحترافية، حتى الآن.
.@tennisrussia runner-up @Ons_Jabeur thanks the crowd following her historic week and her first WTA final! pic.twitter.com/NImAW7QpTh— WTA (@WTA) 20 октября 2018 г.
المصدر: RT