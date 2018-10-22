رقم سلبي لريال مدريد لم يسجل منذ 17 عاما

تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، وهو ما يضعه خارج المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في سابقة لم تحدث للفريق منذ 17 عاما.

وأدت خسارة ريال مدريد على أرضه 1-2 أمام ليفانتي، وفوز إسبانيول على هويسكا 2-0، وبلد الوليد على ريال بيتيس 1-0، لتراجع الميرنغي للمركز السابع على جدول الترتيب بعد مضي 9 جولات من عمر الليغا، وهي بداية لم يشهدها الفريق منذ موسم 2001-2002 وكانت تحت قيادة فيسنتي ديل بوسكي، حينما احتل الفريق الملكي المركز الـ15 بـ10 نقاط من فوزين و4 تعادلات و3 هزائم، بينما حقق لوبيتيغي 4 انتصارات وتعادلين و3 هزائم وجمع 14 نقطة.

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وينتظر ريال مدريد الأحد القادم، مواجهة نارية أمام الغريم التقليدي برشلونة متصدر الدوري، عندما سيلتقي العملاقان في مباراة الكلاسيكو الإسباني، في الكامب نو معقل النادي الكتالوني، وفي حال تعادل أو هزيمة الريال سيكون بإمكان فرق ليفانتي وخيتافي وريال بيتيس تجاوزه أيضا.

المصدر: وكالات