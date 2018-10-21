إيكاردي يحسم "ديربي الغضب" لصالح الأفاعي بهدف قاتل (فيديو)

قاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه إنتر ميلان إلى الفوز على جاره اللدود ميلان بهدف جاء في الوقت القاتل من "ديربي الغضب"، وذلك في الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز ماورو إيكاردي قائد النيراتزوري هدف الفوز الوحيد لأفاعي ميلانو، بتسديدة رأسية رائعة، في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع لـ "ديربي" مدينة ميلانو، الذي جرى على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو.

إقرأ المزيد

وواصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى خمس مباريات متتالية، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، ويحتل المركز الثالث في الكالتشيو.

بينما تجمد رصيد ميلان "الروسونيري" عند 12 نقطة حصدها من 8 مباريات، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT