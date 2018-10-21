شاهد .. تيفو رائع قبل "ديربي الغضب"

استعدت جماهير فريقي الإنتر وإي سي ميلان بشكل رائع في مدرجات ملعب "جوزيبي مياتزا" قبل لقاء "ديربي الغضب"، بينهما اليوم الأحد، وذلك في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورسمت الجماهير لوحات جميلة غطت مدرجات ملعب "جوزيبي مياتزا أو سان سيرو" في مدينة ميلانو، ترافقها الموسيقا والأهازيج في أجواء احتفالية وكروية رائعة.

المصدر: "vk.com/silatv"