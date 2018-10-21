رونالدو يسجل رقما قياسيا لم يسبقه إليه أحد! (فيديو)

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، وزيادة رصيده التهديفي، ليصبح أول لاعب يسجل 400 هدف في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" هدفه اليوبيلي رقم 400 بقميص فريقه الجديد يوفنتوس، وفي مرمى ضيفه جنوى (1-1)، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في الكالتشيو و400 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويتفوق رونالدو بفارق 11 هدفا على غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب أفضل الهدافين، برصيد 389 هدفا، سجل جميعها مع فريقه برشلونة.

وبدأ النجم البرتغالي مسيرته الحافلة بالانتصارات والجوائز والأهداف، مع مانشستر يونايتد عام 2003، حيث أحرز 84 هدفا بقميص الشياطين الحمر.

إقرأ المزيد

ومن ثم انتقل رونالدو عام 2008، إلى صفوف ريال مدريد، وأصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 311 هدفا، أحرزها خلال 292 مباراة فقط، قبل أن ينتقل إلى صفوف يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 105 ملايين يورو.

ويستعد رونالدو الآن للعودة إلى ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، لمواجهة فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، وذلك في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، التي يتربع على عرش صدارة هدافيها عبر التاريخ أيضا، برصيد 120 هدفا.

المصدر: وكالات