بالفيديو.. رونالدو يلمع في ليلة سقوط ريال مدريد

تقدم فريق يوفنتوس على ضيفه جنوى بهدف في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لليوفي مبكرا، في الدقيقة 19، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف رونالدو "صاروخ ماديرا" بعد نحو ساعة من سقوط فريقه السابق ريال مدريد في عقر داره أمام ضيفه ليفانتي (1-2) في الجولة التاسعة من الليغا الإسبانية.

المصدر: RT