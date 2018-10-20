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تعادل بطعم الهزيمة للسيدة العجوز بقيادة رونالدو (فيديو)

الرياضة

تعادل بطعم الهزيمة للسيدة العجوز بقيادة رونالدو (فيديو)
Reuters
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فرض فريق جنوى التعادل الأول على مضيفه يوفنتوس في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة للكالتشيو.

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوفي في المقدمة بهدف مبكر أحرزه، في الدقيقة 19، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

ورد المهاجم البرازيلي دانييل بيسا بهدف التعادل للضيوف، عند الدقيقة 68 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

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واكتفى يوفنتوس بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل الأول له في الموسم الحالي للدوري، الذي يتصدره برصيد 25 نقطة.

بينما رفع جنوى رصيده إلى 13 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT

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