صلاح يضرب عدة عصافير بحجر واحد

ضرب النجم المصري محمد صلاح عدة عصافير بحجر واحد، بتسجيله هدف ليفربول الوحيد في شباك هيديرسفيلد، في مباراة أقيمت أمس، لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فبفضل هذا الهدف كسر صلاح صيامه عن التهديف، الذي امتد لأربع مباريات، كما منح "الريدز" ثلاث نقاط ثمينة، جعلته يتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، برصيد 23 نقطة لكل منهما.

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وساهم هذا الهدف كذلك في تسجيل ليفربول مجموعة من الأرقام المتميزة أبرزها، تحقيق فوزه السابع في أول 9 مراحل من عمر مسابقة الدوري لأول مرة منذ موسم 2008/2009، كما وصل الفريق إلى الفوز رقم 200 خارج ملعبه في تاريخ مشاركاته في "البريمير ليغ"، لينضم بذلك إلى أندية تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وآرسنال، التي سبقته لتحقيق هذا الإنجاز.

المصدر: وكالات