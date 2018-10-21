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لاعب يسجل هدفا عابرا للقارات من ركلة ثابتة في الدوري الهنغاري (فيديو)

الرياضة

لاعب يسجل هدفا عابرا للقارات من ركلة ثابتة في الدوري الهنغاري (فيديو)
Football Spotlight/yOUTUBE.COM
لاعب يسجل هدفا عابرا للقارات من ركلة ثابتة في الدوري الهنغاري (فيديو)
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أحرز يانوش هيغيديوش، لاعب أكاديمية بوشكاش، هدفا عالميا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي فيرينتسفاروش، ضمن منافسات الدوري الهنغاري لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة (20)، من ركلة ثابتة، نفذها هيغيديوش بإتقان، حيث سدد الكرة بقوة من منتصف ملعب فريقه، لتستقر في شباك حارس فيرينتسفاروش.

ومنح هذا الهدف الفوز الثالث لأكاديمية بوشكاش في الدوري الهنغاري، بينما تعرض فيرينتسفاروش لخسارته الأولى هذا الموسم في المسابقة، بعد7 انتصارات و3 تعادلات.

المصدر: لينتا.رو

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