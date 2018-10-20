البايرن يفوز وكوفاتش يتنفس الصعداء

تنفس نيكو كوفاتش، المدرب الكرواتي لنادي بايرن ميونيخ، الصعداء، بعد فوز فريقه اليوم، على مضيفه فولفسبورغ (3-1)، في الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل ثلاثية البايرن روبيرت ليفاندوفيسكي "ثنائية"، في الدقيقتين (30 و48)، وخاميس رودريغيز، في الدقيقة (72)، بينما سجل فوتر فيغورست، هدف فولفسبورغ الوحيد، في الدقيقة (63)، ليرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 16 نقطة، في المركز الثاني مؤقتا في سلم ترتيب "البوندسليغا"، بينما توقف رصيد فولفسبورغ عند 9 نقاط في المركز الـ11.

وسيعيد هذا الفوز الثقة للمدرب كوفاتش، الذي تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستوى البايرن، وحتى أن بعض وسائل الإعلام الألمانية، تحدثت عن إمكانية إقالته، وتعويضه بالمدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر.

وستتاح للمدرب الكرواتي فرصة جديدة لقيادة فريقه لتحقيق فوز آخر، عندما يحل البايرن الثلاثاء المقبل، ضيفا ثقيلا على آيك أثينا، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات