شاهد بالفيديو.. معركة حامية الوطيس بين مقاتلين روسيين!

شهدت العاصمة موسكو نزالا مثيرا للفنون القتالية المختلطة ضمن دورة "Fight Nights 90" ليلة الجمعة الماضية، بين المقاتلين الروسيين محمد إسماعيلوف وفلاديمير مينييف، انتهى بالتعادل.

وأعلن الحكم الرئيسي للنزال بأن محمد إسماعيلوف سيطر على مجريات الجولتين الأولى والثانية، بينما كانت الأفضلية لخصمه في الجولتين الرابعة والخامسة، أما الجولة الثالثة فمتكافئة، وبالتالي انتهى بالتعادل.

واحتج محمد إسماعيلوف على نتيجة النزال بعد نهايته، بداعي أن الأفضلية كانت له ولو بنسبة ضئيلة، وأن خصمه ارتكب عدة مخالفات خلال المواجهة، وهي أنه أمسك بشبكة الحلبة وبقفازي وسروالي. واعترف فلاديمير مينييف بارتكابه بعض المخالفات، معربا عن استعداده لخوض نزال ثأري.

المصدر: "Матч ТВ"