ألافيس يهزم سيلتا فيغو في عقر داره ويعتلي صدارة الليغا (فيديو)         

اعتلى فريق ديبورتيفو ألافيس صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه على سيلتا فيغو في عقر داره بهدف وحيد، في المباراة الافتتاحية للجولة التاسعة لليغا.

ويعود الفضل في انتصار الضيوف للاعب خط الوسط بينا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد، عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "بالايدوس"، في مدينة فيغو.

ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده بعد الفوز الثاني على التوالي، إلى 17 نقطة، وانفرد بصدارة الليغا، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

بينما مني سيلتا فيغو بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 10 نقاط، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "vk.com/silatv"