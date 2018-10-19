بيراميدز يسقط أمام الدراويش (فيديو)

استعاد نادي الإسماعيلي ذاكرة الانتصارات على حساب ضيفه بيراميدز، بفوزه عليه (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح محمود متولي التسجيل للدراويش مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية. ومن ثم سجل زميله التونسي لسعد الجزيري هدف الأمان الثاني، في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

وحقق الإسماعيلي انتصاره الأول بعد خسارتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع بانتظار نتائج المباريات الأخرى. بينما توقف رصيد بيراميدز عند 16 نقطة، ويحتل المركز الرابع حتى الآن في جدول الترتيب.

المصدر: "facebook.com/OnSportEgypt"