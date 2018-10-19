مواجهة روسية – تونسية على كأس الكرملين (فيديو)

انحصر لقب بطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار، بين النجمتين الروسية داريا كاساتكينا والتونسية أُنس جابر.

وبلغت النجمة الروسية نهائي البطولة على حساب البريطانية يوهانا كونتا، إثر تغلبها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي.

She's back!@DKasatkina makes a return trip to the @tennisrussia final with a 6-4, 6-3 win over Konta. pic.twitter.com/gKFBWKOI44 — WTA (@WTA) October 19, 2018

وضربت داريا كاساتكينا، المصنفة سادسة، بذلك موعدا في النهائي مع المتألقة أُنس جابر، التي فازت بدورها على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(3-6) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

Write your name in the history 📔@Ons_Jabeur becomes the first 🇹🇳 to reach a WTA final with her 6-3, 3-6, 6-3 win over Sevastova @tennisrussia! pic.twitter.com/479uB4Xu25 — WTA (@WTA) October 19, 2018

المصدر: RT