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مواجهة روسية – تونسية على كأس الكرملين (فيديو)

الرياضة

مواجهة روسية – تونسية على كأس الكرملين (فيديو)
Sputnik
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انحصر لقب بطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار، بين النجمتين الروسية داريا كاساتكينا والتونسية أُنس جابر.

وبلغت النجمة الروسية نهائي البطولة على حساب البريطانية يوهانا كونتا، إثر تغلبها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي.

وضربت داريا كاساتكينا، المصنفة سادسة، بذلك موعدا في النهائي مع المتألقة أُنس جابر، التي فازت بدورها على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(3-6) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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