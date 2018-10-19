مودريتش: أنا لا أستحق جائزة الكرة الذهبية

صرح نجم المنتخب الكرواتي ونادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لوكا مودريتش، بأنه لا يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي لوجود لاعبين آخرين أفضل منه على حد قوله.

وقال مودريتش في حديث لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب: "لن تسمعني أقول أنني استحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية فهناك آخرين يستحقونها".

ورشح النجم الكرواتي 5 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية وهم، الثلاثي الفرنسي: رفائيل فاران، أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، إضافة إلى النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين احتكرا اللقب في آخر 10 سنوات بالتساوي فيما بينهما.

وأشار نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا إلى أن الجائزة يجب أن تذهب إلى أحد الفرنسيين الثلاثة، الفائزين بكأس العالم 2018، وفضل أن تكون من نصيب أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وحصل لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد موسم استثنائي قدمه مع ناديه ريال مدريد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا، ومع منتخب بلاده الذي بلغ نهائي مونديال روسيا 2018.

المصدر: وكالات