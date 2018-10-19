برشلونة يهزم بايرن ميونيخ في"يوروليغ" (فيديو)

حقق فريق برشلونة لاسا باكورة انتصاراته ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ"، على حساب ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، وذلك في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثالثة للمسابقة.

وتفوق الفريق الإسباني بفارق عشر نقاط على ضيفه الألماني بنتيجة (83-73) نقطة، تفاصيلها كالتالي: (26-17، 18-19، 21-18، 18-19).

🏀 El millor d'Ante Tomic contra el Bayern de Munic



🔝 Las mejores acciones de Ante Tomic durante el primer triunfo europeo del curso



🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/6FcEptighi — Barça Basket (@FCBbasket) October 19, 2018

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في حين حقق فريق تسيسكا موسكو انتصاره الثالث على التوالي في الدوري، إثر تغلبه على ضيفه داروسافاكا التركي، بنتيجة (80-75) تفاصيلها كالتالي: (8-9، 12-21، 26-10، 23-27).

وقفز فريق برشلونة من المركز الخامس عشر قبل الأخير إلى السابع، برصيد أربع نقاط، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما يتصدر تسيسكا موسكو قائمة الترتيب العام للدوري، الذي يضم 16 ناديا، برصيد 6 نقاط.

المصدر: "twitter/fcbbasket"