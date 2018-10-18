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ريال مدريد يعود من ميلانو منتصرا (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يعود من ميلانو منتصرا (فيديو)
twitter/rmbaloncesto
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خرج فريق ريال مدريد فائزا من ملعب منافسه أرماني إكسشانج ميلانو الإيطالي، وذلك في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ".

وتغلب الفريق الإسباني على مضيفه الإيطالي بفارق ست نقاط بنتيجة (91-85)، تفاصيلها كالتالي: (13-28، 28-22، 26-14، 24-21).

بينما خسر فريق برشلونة لاسا خارج أرضه أمام الفريق الإسباني الآخر هيربالايف غران كاناريا، بصعوبة بفارق نقطة واحدة، بنتيجة (86-87) تفاصيلها كالتالي: (26-18، 18-26، 25-20، 17-23).

ويتقاسم ريال مدريد صدارة الترتيب العام للدوري، الذي يضم 16 ناديا، مع كل من فنربختشة التركي، أولمبياكوس اليوناني، وتسيسكا موسكو، برصيد 4 نقاط لكل منها.

بينما يشغل برشلونة المركز الخامس عشر قبل الأخير، برصيد نقطتين فقط.

المصدر: "twitter/rmbaloncesto"

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