تحديد مدة غياب كيتا عن ليفربول

أفادت صحيفة "ذا صن" بأن نادي ليفربول ثالث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سيفتقد لمدة أسبوعين خدمات نجمه الغيني نابي كيتا بسبب الإصابة.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، إنه على الرغم من استعادة "الريدز" جهود المصري محمد صلاح، والهولندي فان ديك، إلا أن الفريق سيفتقد لخدمات لاعب الوسط الغيني، لأسبوعين على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيتا يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ومن المتوقع أن يغيب عن مباريات ليفربول أمام هيديرسفيلد، وكارديف سيتي في "البريمير ليغ"، كما سيغيب عن مواجهة "الريدز" والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

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واستعاد ليفربول في تدريبات يوم أمس كل من صلاح وفان ديك، بعد تعافيهما من الإصابة، ومن المرجح مشاركتهما في مباراة الغد أمام هيديرسفيلد.

المصدر: وكالات