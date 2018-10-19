ضربة حظ تمنح مشجعا أمريكيا جائزة مالية كبيرة (فيديو)

لن ينسى مشجع لنادي نيويورك نيكس المباراة التي جمعت أمس فريقه بضيفه أتلانتا هوكس، في دوري كرة السلة الأمريكي "NBA".

وكانت تلك المباراة فال خير على المشجع، الذي شارك في مسابقة بعد نهاية الربع الأول من المواجهة، ليفوز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، بعدما سجل ثلاثية من منتصف الملعب.

والمثير للدهشة، أنه مباشرة بعد فوز المشجع بهذه الجائزة، عاد فريقه نيويورك نيكس في المباراة بقوة، وحول تأخره في الربع الأول (23-24)، إلى تقدم بواقع (49-25) في الربع الثاني، قبل أن ينهي المباراة لمصلحته بنتيجة (126-107).

المصدر: sports.ru