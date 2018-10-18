شاهد .. هرة فأل خير على التونسية أُنس
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شهد اللقاء الذي جمع النجمة التونسية أُنس جابر والأمريكية سلون ستيفنز في الدور الثاني لبطولة كأس الكرملين للتنس، اقتحام قطة أرض الملعب عندما كانت الأمريكية تقوم بتنفيذ إرسالها.
وجاء نزول القطة فأل خير على النجمة التونسية التي تمكنت من الفوز على منافستها الأمريكية، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-2).
Unexpected fan 🐈😹😹 pic.twitter.com/GWMozaDP3L— LorenaPopa🕵️♀️ 🏆🥖👑 (@popalorena) October 17, 2018
يذكر أن أُنس جابر بلغت الدور ما قبل النهائي للبطولة عقب فوزها على الإستونية أنيت كونتافيت، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (7-5) و(6-1).
المصدر: "eurosport.ru"
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