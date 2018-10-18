فينغر يعود إلى عالم التدريب مجددا

أعلن الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال، أنه سيعود إلى عالم التدريب مجددا في الأول من يناير المقبل.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن المدرب المخضرم: "أشعر بالراحة وأنا على استعداد للعودة إلى العمل. أعتقد أنني سأبدأ التدريب مرة أخرى في الأول من يناير المقبل.. لا أعرف بالضبط أين سأعمل.. اتحادات ورابطات كرة القدم تخاطبني، وقد ينتهي بي المطاف في اليابان.. بعد 22 عاما في آرسنال، اكتسبت الكثير من الخبرة على مختلف المستويات.. لقد تلقيت طلبات من جميع أنحاء العالم".

وترك فينغر نهاية الموسم الماضي، منصبه على رأس الإدارة الفنية لآرسنال، الذي تولاه عام 1996، وقاده خلال 22 عاما للتتويج بمجموعة من الألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات (1997-1998، 2001-2002 و2003-2004)، وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في 7 مناسبات، ومثلها في الدرع الخيرية.

ويشرف الإسباني أوناي إيمري حاليا على تدريب آرسنال، ويحتل الفريق المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انقضاء 8 مراحل من المسابقة.

المصدر: لينتا.رو